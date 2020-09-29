BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068387 -0,29 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,079392 -0,28 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020151 -0,28 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010892 -0,27 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,031328 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036085 -0,66 VEM Hisse Senedi EYF 0,080301 -0,51 HEM Hisse Senedi EYF 0,020565 -0,50 ZEM Hisse Senedi EYF 0,021300 -0,50 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024609 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar HEM Katkı EYF 0,018219 -0,82 VEM Katkı EYF 0,018398 -0,81 ZEM Katkı EYF 0,019532 -0,81 VEM Dinamik Değişken EYF 0,063839 -0,79 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019096 -0,78 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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