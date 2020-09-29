BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,068387
|-0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,079392
|-0,28
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020151
|-0,28
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010892
|-0,27
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,031328
|-0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,036085
|-0,66
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,080301
|-0,51
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,020565
|-0,50
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,021300
|-0,50
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024609
|-0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|HEM Katkı EYF
|0,018219
|-0,82
|VEM Katkı EYF
|0,018398
|-0,81
|ZEM Katkı EYF
|0,019532
|-0,81
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,063839
|-0,79
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019096
|-0,78
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:21 - Kaynak: AA
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