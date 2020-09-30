BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020099 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,079214 -0,22 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068235 -0,22 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048429 -0,22 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041891 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,062124 -2,13 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043542 -0,55 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,039320 -0,43 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,066392 -0,11 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,142280 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019001 -0,50 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020056 -0,48 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019088 -0,47 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019007 -0,47 VEM Katkı EYF 0,018313 -0,46 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi

Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı

Fenerbahçe ile anlaşan Papiss Cisse, bugün İstanbul'da olacak

Abdurrahim Albayrak transfer bütçesini duyurdu: 1 milyon euro limitimiz kaldı

Evi musluklarına kadar soyulan kadın komşularının duyarsızlığına isyan etti

Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu

Sokak ortasında taciz edilen kadın, karşı koyunca tekme tokat dövüldü

Baba, öz kızının yanında müstehcen videolar izledi! Anne savcılığa koştu