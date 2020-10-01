BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,093920 -0,50 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062722 -0,45 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,055955 -0,44 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,072283 -0,44 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,067974 -0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043490 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014533 -1,62 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,020715 -0,49 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031594 -0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,070170 -0,25 VEM Birinci Değişken EYF 0,043953 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028454 -0,71 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013260 -0,13 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029055 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016110 -1,11 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030138 -1,10 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015254 -1,10 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050090 -1,10 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047481 -1,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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