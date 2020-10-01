BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,093920
|-0,50
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062722
|-0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,055955
|-0,44
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,072283
|-0,44
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,067974
|-0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043490
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014533
|-1,62
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,020715
|-0,49
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,031594
|-0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,070170
|-0,25
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,043953
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028454
|-0,71
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013260
|-0,13
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029055
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016110
|-1,11
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030138
|-1,10
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015254
|-1,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050090
|-1,10
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047481
|-1,08
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:33 - Kaynak: AA
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