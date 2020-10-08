En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,86 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,85 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,83 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019453 -0,86 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019236 -0,85 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041089 -0,83 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019156 -0,82 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018453 -0,80 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019158 -0,78 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019464 -0,77 VEM Katkı EYF 0,018462 -0,77 HEM Katkı EYF 0,018283 -0,75 ZEM Katkı EYF 0,019600 -0,75 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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