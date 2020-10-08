BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068522 -0,37 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020200 -0,36 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052140 -0,35 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020571 -0,35 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030283 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041089 -0,83 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,061545 -0,52 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,128082 -0,28 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,105297 -0,28 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,063139 -0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019453 -0,86 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019236 -0,85 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019156 -0,82 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018453 -0,80 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019158 -0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033911 -0,16 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048261 -0,14 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,026268 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049304 -0,43 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048219 -0,43 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030615 -0,42 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054366 -0,42 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050883 -0,42 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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