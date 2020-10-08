BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

08.10.2020 15:15
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068522 -0,37
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020200 -0,36
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052140 -0,35
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020571 -0,35
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030283 -0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041089 -0,83
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,061545 -0,52
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,128082 -0,28
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,105297 -0,28
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,063139 -0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019453 -0,86
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019236 -0,85
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019156 -0,82
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018453 -0,80
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019158 -0,78
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033911 -0,16
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048261 -0,14
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,026268 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049304 -0,43
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048219 -0,43
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030615 -0,42
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054366 -0,42
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050883 -0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi

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