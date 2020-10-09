BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010890 -0,39 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030181 -0,34 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068294 -0,33 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020133 -0,33 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051969 -0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,027250 -0,45 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,137834 -0,43 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040915 -0,42 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079433 -0,42 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,079542 -0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019018 -0,72 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018326 -0,69 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019106 -0,68 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019029 -0,67 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019708 -0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,026234 -0,13 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030685 -0,07 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,033458 -0,06 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021303 -0,06 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020938 -0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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