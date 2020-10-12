Son dakika haber! En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika

Son dakika haber! En fazla kaybettiren BES fonları

12.10.2020 14:07
Son dakika haber! En fazla kaybettiren BES fonları, System.String[]

Son dakika haberler... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,17 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,04 ile "Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,02 ile "VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,17 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,04 ile "Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,02 ile "VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 6 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014624 -1,17
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010886 -0,04
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,044258 -0,02
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036269 -0,01
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030179 -0,01
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,076173 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BES FONLARI, Finans, Borç, Araç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi

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