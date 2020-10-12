Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,17 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,04 ile "Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,02 ile "VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 6 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014624
|-1,17
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010886
|-0,04
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,044258
|-0,02
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036269
|-0,01
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030179
|-0,01
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,076173
|-0,01
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi