BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013580
|-0,47
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,093699
|-0,31
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,073363
|-0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,056686
|-0,27
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,072467
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,045836
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014610
|-0,10
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,103672
|-0,07
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,016584
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029001
|-0,43
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013426
|-0,16
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013021
|-0,12
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019326
|-0,02
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026113
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015920
|-0,51
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031473
|-0,51
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052308
|-0,50
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,050685
|-0,49
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,049570
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063099
|-0,01
- Kaynak: AA
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