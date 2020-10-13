BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,013580 -0,47 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,093699 -0,31 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,073363 -0,28 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,056686 -0,27 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,072467 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,045836 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014610 -0,10 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,103672 -0,07 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,016584 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029001 -0,43 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013426 -0,16 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013021 -0,12 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019326 -0,02 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026113 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015920 -0,51 NN Hay. Em. Altın EYF 0,031473 -0,51 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052308 -0,50 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,050685 -0,49 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,049570 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063099 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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