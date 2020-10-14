En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,66 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,57 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,53 ile "Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019819 -0,66 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016699 -0,57 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015835 -0,53 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050335 -0,53 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051401 -0,48 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047629 -0,48 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,064252 -0,46 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052106 -0,46 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,055745 -0,46 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,140351 -0,46 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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