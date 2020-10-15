BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010860 -0,31 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041868 -0,28 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020115 -0,27 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,050569 -0,27 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068268 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,028412 -2,02 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,057867 -0,89 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014575 -0,74 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019372 -0,33 HEM Katkı EYF 0,018207 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013023 -0,01 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026093 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049996 -0,91 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051848 -0,89 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016550 -0,89 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048907 -0,89 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049890 -0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,070675 -0,02 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,069074 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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