En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,73 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 0,72 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 0,71 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,173149 -0,73 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,096307 -0,72 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,121550 -0,71 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020429 -0,64 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032327 -0,48 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052165 -0,34 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047630 -0,33 VEM Altın Katılım EYF 0,053994 -0,33 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015846 -0,33 HEM Altın Katılım EYF 0,031723 -0,33 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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