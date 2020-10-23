En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika

En fazla kaybettiren BES fonları

23.10.2020 14:03
En fazla kaybettiren BES fonları, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,10 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 2,09 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,91 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,10 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 2,09 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,91 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,082307 -2,10
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,082459 -2,09
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025852 -1,91
VEM Hisse Senedi EYF 0,085238 -1,83
HEM Hisse Senedi EYF 0,021838 -1,82
ZEM Hisse Senedi EYF 0,022621 -1,78
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021281 -1,70
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019716 -1,61
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,108952 -1,57
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,065328 -1,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

En Fazla Kaybettiren Fonlar, BES FONLARI, Allianz, Emekli, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'daki toplantıya çağrılmayan İmamoğlu suskunluğunu bozdu: Büyük nezaketsizlik BM duyurdu: Libya'da taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından İstanbul'da uzun test kuyrukları oluştu Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu
FIFA'daki dosyaları nedeniyle Beşiktaş ocak ayında transfer yapamayabilir FIFA'daki dosyaları nedeniyle Beşiktaş ocak ayında transfer yapamayabilir         
13:57
3 gol atan Yusuf Yazıcı'ya hocasından övgü dolu sözler: Ona güvenebileceğimi gösterdi 3 gol atan Yusuf Yazıcı'ya hocasından övgü dolu sözler: Ona güvenebileceğimi gösterdi         
13:12
Kilosu 40 liradan satılan hamsi talep görmüyor Kilosu 40 liradan satılan hamsi talep görmüyor         
12:56
Son dakika: Kayseri'deki bombalı saldırının faili PKK'lı terörist Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi Son dakika: Kayseri'deki bombalı saldırının faili PKK'lı terörist Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi         
12:21
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek         
11:49
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin         
11:16
Rus otel sahibi 15 kişilik grupla basıp kiracısına işkence yaptı Rus otel sahibi 15 kişilik grupla basıp kiracısına işkence yaptı         
10:54
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
İyi niyetinin kurbanı oldu: Eksik adres nedeniyle darbedilen kuryenin yaşama şansı milyonda bir İyi niyetinin kurbanı oldu: Eksik adres nedeniyle darbedilen kuryenin yaşama şansı milyonda bir         
09:57
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:28
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor         
09:28
İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar         
09:27
8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor 8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor         
08:57
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 14:06:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei