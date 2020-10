En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,10 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 2,09 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,91 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,082307 -2,10 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,082459 -2,09 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025852 -1,91 VEM Hisse Senedi EYF 0,085238 -1,83 HEM Hisse Senedi EYF 0,021838 -1,82 ZEM Hisse Senedi EYF 0,022621 -1,78 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021281 -1,70 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019716 -1,61 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,108952 -1,57 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,065328 -1,54 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

