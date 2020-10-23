BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,132090
|-0,93
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,133183
|-0,93
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,116553
|-0,90
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,070952
|-0,89
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,087515
|-0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016933
|-0,45
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,019317
|-0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,082307
|-2,10
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,082459
|-2,09
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025852
|-1,91
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,085238
|-1,83
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,021838
|-1,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019716
|-1,61
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,065728
|-1,46
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,022467
|-1,46
|ZEM Değişken EYF
|0,022886
|-1,30
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,072189
|-1,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016469
|-0,22
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,026694
|-0,10
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,018952
|-0,08
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028772
|-0,08
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019483
|-0,03
- Kaynak: AA
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