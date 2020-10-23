BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,132090 -0,93 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,133183 -0,93 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,116553 -0,90 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,070952 -0,89 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087515 -0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016933 -0,45 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019317 -0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,082307 -2,10 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,082459 -2,09 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025852 -1,91 VEM Hisse Senedi EYF 0,085238 -1,83 HEM Hisse Senedi EYF 0,021838 -1,82 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019716 -1,61 VEM Dinamik Değişken EYF 0,065728 -1,46 HEM Dinamik Değişken EYF 0,022467 -1,46 ZEM Değişken EYF 0,022886 -1,30 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,072189 -1,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016469 -0,22 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,026694 -0,10 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018952 -0,08 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028772 -0,08 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019483 -0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

İstanbul'daki toplantıya çağrılmayan İmamoğlu suskunluğunu bozdu: Büyük nezaketsizlik

BM duyurdu: Libya'da taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı

Son dakika: Kayseri'deki bombalı saldırının faili PKK'lı terörist Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek

Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim

Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin

Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım

Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu