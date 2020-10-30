BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,089874
|-0,58
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,048124
|-0,56
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,040750
|-0,54
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,072619
|-0,51
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096341
|-0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018934
|-1,01
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016908
|-0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,038971
|-2,97
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,077112
|-2,55
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,077274
|-2,54
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,066203
|-2,38
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,061276
|-2,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,018865
|-2,35
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,022980
|-2,00
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,069144
|-1,64
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,023143
|-1,58
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013716
|-1,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,020897
|-2,12
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,030079
|-2,10
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034874
|-1,31
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049770
|-1,29
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,027987
|-0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,049112
|-0,02
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,051692
|-0,02
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,055368
|-0,01
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,057506
|-0,01
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,016351
|-0,01
- Kaynak: AA
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