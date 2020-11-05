BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047928 -0,08 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,095684 -0,06 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,098950 -0,05 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035878 -0,04 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041282 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068004 -0,79 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,031026 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,055496 -0,11 HEM Altın Katılım EYF 0,033752 -0,10 VEM Altın Katılım EYF 0,057430 -0,10 ZEM Altın Katılım EYF 0,055122 -0,10 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,016862 -0,09 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Kocaeli'de suçüstü yakalanan hırsız: Kontrol etmek için girdim, dağınıktı toparladım

Antalya'da iki ayrı manzara! Bir tarafta deniz ve güneş, diğer tarafta lapa lapa kar

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa etti

Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı

Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı

İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor

İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi