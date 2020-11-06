En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,04 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF", yüzde 0,03 ile "Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF" ve yüzde 0,02 ile "Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 5 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021206
|-0,04
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,075723
|-0,03
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,031143
|-0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010721
|-0,02
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,047920
|-0,02
- Kaynak: AA
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