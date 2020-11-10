BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,053493
|-3,19
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,076110
|-1,90
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,058687
|-1,87
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,095527
|-1,76
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,075840
|-1,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017357
|-0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,044155
|-0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,033781
|-2,14
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,021520
|-1,78
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,128276
|-1,02
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,046730
|-0,97
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,022385
|-0,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,030092
|-3,32
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029957
|-0,40
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026486
|-0,36
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026640
|-0,34
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013862
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,055099
|-3,92
|HEM Altın Katılım EYF
|0,033616
|-3,64
|VEM Altın Katılım EYF
|0,057248
|-3,55
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,054968
|-3,52
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,017701
|-3,46
- Kaynak: AA
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