BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,053493 -3,19 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,076110 -1,90 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,058687 -1,87 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,095527 -1,76 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,075840 -1,71 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017357 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,044155 -0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,033781 -2,14 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,021520 -1,78 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,128276 -1,02 VEM Birinci Değişken EYF 0,046730 -0,97 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,022385 -0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,030092 -3,32 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029957 -0,40 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026486 -0,36 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026640 -0,34 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013862 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,055099 -3,92 HEM Altın Katılım EYF 0,033616 -3,64 VEM Altın Katılım EYF 0,057248 -3,55 ZEM Altın Katılım EYF 0,054968 -3,52 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,017701 -3,46 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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