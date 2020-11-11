Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,55 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 2,95 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019299 -3,55 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032411 -2,95 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051938 -2,95 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,053956 -2,94 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,049080 -2,93 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,016353 -2,93 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,051658 -2,93 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,057499 -2,93 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,052008 -2,92 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,050853 -2,91 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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