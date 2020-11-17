Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,025795
|-0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,023498
|-0,06
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,073103
|-0,03
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,024975
|-0,02
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,071553
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,074823
|-0,83
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,089881
|-0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,089660
|-0,40
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,023632
|-0,40
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,024509
|-0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019682
|-0,41
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,025557
|-0,29
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,142460
|-0,25
|Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF
|0,089430
|-0,24
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,070503
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,027691
|-0,01
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi