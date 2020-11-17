BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,025795 -0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,023498 -0,06 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,073103 -0,03 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,024975 -0,02 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,071553 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,074823 -0,83 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,089881 -0,41 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,089660 -0,40 HEM Hisse Senedi EYF 0,023632 -0,40 ZEM Hisse Senedi EYF 0,024509 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019682 -0,41 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,025557 -0,29 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,142460 -0,25 Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,089430 -0,24 VEM Dinamik Değişken EYF 0,070503 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,027691 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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