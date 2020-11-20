BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,091777 -0,45 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,095250 -0,36 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,073436 -0,22 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,073321 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,056773 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,048340 -1,84 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,042188 -0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014258 -1,68 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032023 -0,75 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,073693 -0,39 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,098322 -0,32 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,108662 -0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028489 -0,63 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026265 -0,27 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,027684 -0,20 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,019029 -0,19 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029654 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049551 -1,67 ZEM Altın Katılım EYF 0,049306 -1,62 VEM Altın Katılım EYF 0,051365 -1,62 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,047993 -1,62 HEM Altın Katılım EYF 0,030198 -1,62 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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