BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,091777
|-0,45
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,095250
|-0,36
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,073436
|-0,22
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,073321
|-0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,056773
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,048340
|-1,84
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,042188
|-0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014258
|-1,68
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032023
|-0,75
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,073693
|-0,39
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,098322
|-0,32
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,108662
|-0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028489
|-0,63
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026265
|-0,27
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,027684
|-0,20
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,019029
|-0,19
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029654
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049551
|-1,67
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,049306
|-1,62
|VEM Altın Katılım EYF
|0,051365
|-1,62
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,047993
|-1,62
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030198
|-1,62
- Kaynak: AA
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