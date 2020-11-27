BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,050320
|-0,66
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,054144
|-0,66
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,053894
|-0,57
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,102778
|-0,57
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,014213
|-0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017668
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,044237
|-0,47
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,051203
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014727
|-0,94
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,075719
|-0,45
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,021045
|-0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,022659
|-0,24
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,047098
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029460
|-0,57
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013591
|-0,09
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,028050
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049603
|-0,60
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030222
|-0,56
|VEM Altın Katılım EYF
|0,051381
|-0,56
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,049324
|-0,56
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,045296
|-0,55
- Kaynak: AA
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