BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,050320 -0,66 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,054144 -0,66 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,053894 -0,57 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,102778 -0,57 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,014213 -0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017668 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,044237 -0,47 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,051203 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014727 -0,94 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,075719 -0,45 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,021045 -0,27 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,022659 -0,24 VEM Birinci Değişken EYF 0,047098 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029460 -0,57 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013591 -0,09 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,028050 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049603 -0,60 HEM Altın Katılım EYF 0,030222 -0,56 VEM Altın Katılım EYF 0,051381 -0,56 ZEM Altın Katılım EYF 0,049324 -0,56 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045296 -0,55 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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