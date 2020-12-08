BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,080400 -0,28 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036685 -0,27 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,077791 -0,26 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020742 -0,23 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,062205 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,020566 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,071870 -2,12 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,047522 -0,93 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,046574 -0,26 VEM Hisse Senedi EYF 0,094683 -0,12 ZEM Hisse Senedi EYF 0,025140 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019601 -0,97 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019895 -0,49 VEM Katkı EYF 0,019251 -0,47 HEM Katkı EYF 0,019057 -0,47 VEM Dinamik Değişken EYF 0,071105 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013198 -0,18 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,028772 -0,14 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021790 -0,13 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,027929 -0,09 VEM Katılım Standart EYF 0,030916 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,051576 -0,20 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015135 -0,18 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,015925 -0,15 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049843 -0,13 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048214 -0,09 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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