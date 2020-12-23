En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,09 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF", yüzde 4,05 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 4,03 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,048083
|-4,09
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050075
|-4,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050160
|-4,03
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,045587
|-3,90
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051631
|-3,78
|VEM Altın Katılım EYF
|0,051909
|-3,76
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,049856
|-3,68
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030154
|-3,08
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030520
|-2,99
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,053602
|-2,76
Kaynak: AA
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