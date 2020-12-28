En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,44 ile "Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 1,40 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve yüzde 1,05 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,048943 -1,44 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048000 -1,40 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,052915 -1,05 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,047747 -0,96 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,046733 -0,95 VEM Altın Katılım EYF 0,051290 -0,93 ZEM Altın Katılım EYF 0,049271 -0,92 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045068 -0,90 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,051023 -0,90 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029812 -0,88 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Pınar Gültekin'in babasına "Davadan çekil" dediği iddia edilen CHP'li vekil: Kanıt çıkarsa istifa edeceğim

Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu

Erzurumspor, sözleşmesini tek taraflı fesheden Sissoko için yasal işlem başlattı

Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı

Tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan taksi şoförüne ilk müdahaleyi müşterisi yaptı

Şota, ikinci kez Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik direktörü seçildi

Mardin'de yetiştirilen 7 kilo 625 gramlık turp şaşırttı

Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı