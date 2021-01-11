Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063963 1,00 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,013728 0,99 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,071639 0,98 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,099899 0,95 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,121608 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018283 0,94 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021819 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,045719 2,43 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,058161 2,42 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,052678 2,20 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,109549 2,00 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,109104 1,99 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,102735 1,85 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032341 1,81 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,130008 1,80 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,183882 1,79 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,089286 1,40 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046560 1,37 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,065970 1,32 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039239 1,23 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027237 1,22 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027727 1,07 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,048263 0,11 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,043909 0,10 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029084 0,08 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,014749 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,046877 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,072951 0,12 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,071286 0,12 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023420 0,12 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,072161 0,12 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,067259 0,12 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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