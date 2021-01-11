Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,063963
|1,00
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013728
|0,99
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,071639
|0,98
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,099899
|0,95
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,121608
|0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018283
|0,94
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021819
|0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,045719
|2,43
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,058161
|2,42
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052678
|2,20
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,109549
|2,00
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,109104
|1,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,102735
|1,85
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032341
|1,81
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,130008
|1,80
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,183882
|1,79
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,089286
|1,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,046560
|1,37
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,065970
|1,32
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039239
|1,23
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027237
|1,22
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027727
|1,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,048263
|0,11
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,043909
|0,10
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029084
|0,08
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,014749
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,046877
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,072951
|0,12
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,071286
|0,12
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023420
|0,12
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,072161
|0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,067259
|0,12
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi