En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,29 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,59 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 2,56 ile "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,057064 3,29 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,153053 2,59 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,175332 2,56 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,092519 2,56 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,198568 2,56 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,059907 2,42 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,110980 2,42 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,110502 2,42 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,162946 2,40 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,121773 2,39 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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