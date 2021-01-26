BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052077 0,15 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,020978 0,15 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,053845 0,15 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020807 0,14 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,083461 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061477 1,16 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,129980 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,032801 0,61 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014109 0,56 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,107641 0,55 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020635 0,43 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027582 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040357 0,67 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028055 0,67 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,039189 0,35 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,032514 0,33 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,023215 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,067713 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,071929 0,06 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023575 0,06 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,075930 0,05 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031690 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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