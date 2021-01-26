Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,052077
|0,15
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,020978
|0,15
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,053845
|0,15
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020807
|0,14
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,083461
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,061477
|1,16
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,129980
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,032801
|0,61
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014109
|0,56
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,107641
|0,55
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020635
|0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,027582
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040357
|0,67
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028055
|0,67
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,039189
|0,35
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,032514
|0,33
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,023215
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,067713
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071929
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023575
|0,06
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,075930
|0,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,031690
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi