BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

05.02.2021 15:03
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,0259270,14Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0259270,14
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,0112250,10
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0459440,08
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0350640,08
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0652470,08
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0184470,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0348210,55
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0411060,39
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1731650,38
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1091490,34
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1086100,33
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0206140,61
Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. EYF0,0988000,25
Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. Gr. EYF0,0806810,24
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0326330,23
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0203870,17
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0204240,27
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0673290,19
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0475730,15
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0235680,07
VEM Katılım Standart EYF0,0327380,07
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0719280,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0729550,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0236790,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0259890,05
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0737460,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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