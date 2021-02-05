Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025927 0,14 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,011225 0,10 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,045944 0,08 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,035064 0,08 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,065247 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018447 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034821 0,55 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041106 0,39 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,173165 0,38 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,109149 0,34 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,108610 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020614 0,61 Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. EYF 0,098800 0,25 Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. Gr. EYF 0,080681 0,24 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,032633 0,23 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,020387 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,020424 0,27 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,067329 0,19 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047573 0,15 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,023568 0,07 VEM Katılım Standart EYF 0,032738 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,071928 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,072955 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023679 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025989 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,073746 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi

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