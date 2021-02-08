BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

08.02.2021 14:35
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0824280,27Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0376250,25Allianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0824280,27
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0376250,25
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0500450,25
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0795610,25
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0524480,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0619830,28
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,0212510,22
Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF0,0461710,21
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0205380,20
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,0221220,19
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0213330,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0229980,10
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0210100,10
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0134120,10
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0185400,03
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,0296540,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0318710,14
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0738440,13
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0730510,13
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0721450,13
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0680920,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Kazandıran Fonlar, Spor Federasyonu, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce canlı yayında duyurdu: CHP artık bir tabeladan ibaret, yolumu ayırıyorum İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor Kadın doktora orakla saldıran şahıs kıskıvrak yakalandı Sami Dede, 50 yıllık aracını satmaya kıyamayınca dama çıkardı Ünlü gazeteci yazdı, bu diyalog İmamoğlu'nu zora sokacak: Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı: Yeniden yargılanacak 3 haftada tamamlanan el emeği tespihler 60 bin liraya alıcı buluyor Komşuda kriz! Silahlanma payını 5 kat artıran Yunanistan, sınırdaki askerine 6 aydır ödeme yapmıyor
Galatasaray'da Gedson Fernandes takımla çalıştı, Saracchi'de kısmi yırtık tespit edildi Galatasaray'da Gedson Fernandes takımla çalıştı, Saracchi'de kısmi yırtık tespit edildi         
14:03
Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirilmedi Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirilmedi         
13:13
Kahramanmaraş'ta 250 nüfuslu mahalle mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya alındı Kahramanmaraş'ta 250 nüfuslu mahalle mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya alındı         
13:00
Otelinde temizlik işçisi olarak çalışan kadını müşterileriyle fuhşa zorlayan işletmeci tutuklandı Otelinde temizlik işçisi olarak çalışan kadını müşterileriyle fuhşa zorlayan işletmeci tutuklandı         
12:46
Ankaraspor, bu sezon dördüncü kez teknik direktör değiştirdi Ankaraspor, bu sezon dördüncü kez teknik direktör değiştirdi         
12:33
Karşı komşusu, 9 yıldır dehşeti yaşatıyor: Bıçakla saldırdı, kardeşini öldürmekle tehdit etti Karşı komşusu, 9 yıldır dehşeti yaşatıyor: Bıçakla saldırdı, kardeşini öldürmekle tehdit etti         
11:46
İstanbul Havalimanı'nda çocuğu kaybolan anne baygınlık geçirdi İstanbul Havalimanı'nda çocuğu kaybolan anne baygınlık geçirdi         
11:07
Uyanık sürücü, polis ehliyet isteyince kendisini yere attı Uyanık sürücü, polis ehliyet isteyince kendisini yere attı         
10:55
Dün geceden bu yana 28 kez sallanan ilçede vatandaşlar diken üstünde: Ev yıkılacak zannettik Dün geceden bu yana 28 kez sallanan ilçede vatandaşlar diken üstünde: Ev yıkılacak zannettik         
10:51
Vefat eden annesinin doğum gününü kutlayan Pınar Altuğ: Keşke yanımda olsaydın Vefat eden annesinin doğum gününü kutlayan Pınar Altuğ: Keşke yanımda olsaydın         
10:43
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı: Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı: Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün değil         
10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şair Ahmet Tevfik Ozan'a cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şair Ahmet Tevfik Ozan'a cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı         
10:01
Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'ya destek: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'ya destek: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz         
09:56
Bir zamanlar pazarda cep yakan kuru soğan, şimdi koyunlara yem olarak veriliyor Bir zamanlar pazarda cep yakan kuru soğan, şimdi koyunlara yem olarak veriliyor         
09:26
Baraj gölünün suları çekilince ortaya çıkan ilginç görüntüleri fotoğraflamak için akın ettiler Baraj gölünün suları çekilince ortaya çıkan ilginç görüntüleri fotoğraflamak için akın ettiler         
07:59
Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu         
20:06
Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2021 14:44:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei