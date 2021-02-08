Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,082428
|0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037625
|0,25
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,050045
|0,25
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,079561
|0,25
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,052448
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,061983
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,021251
|0,22
|Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF
|0,046171
|0,21
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020538
|0,20
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,022122
|0,19
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,021333
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,022998
|0,10
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021010
|0,10
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013412
|0,10
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018540
|0,03
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,029654
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,031871
|0,14
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,073844
|0,13
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,073051
|0,13
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,072145
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,068092
|0,13
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi