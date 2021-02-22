En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,39 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,38 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Garanti Em. Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,044110 -0,39 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,041673 -0,38 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,045900 -0,38 NN Hay. Em. Altın EYF 0,025841 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,041692 -0,38 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,040809 -0,37 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,039073 -0,37 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,013949 -0,36 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,042970 -0,36 VEM Altın Katılım EYF 0,044374 -0,36 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

"Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi

Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular

3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum

Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı

Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti

İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı

Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı

Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki