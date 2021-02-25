En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,45 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 2,72 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 2,60 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,058954 -3,45 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055659 -2,72 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,122468 -2,60 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,104055 -2,39 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,103556 -2,38 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,096774 -2,22 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,031508 -2,16 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027344 -2,15 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039346 -2,14 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,178873 -2,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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