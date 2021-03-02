En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,80 ile "HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF", yüzde 3,12 ile "ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" ve yüzde 2,34 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,046532 -3,80 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,050395 -3,12 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,043074 -2,34 NN Hay. Em. Altın EYF 0,026715 -2,33 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,044074 -2,32 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,044430 -2,32 VEM Altın Katılım EYF 0,045790 -2,32 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,043095 -2,32 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,047442 -2,29 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,042167 -2,28 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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