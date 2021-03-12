BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,052113 -1,27 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,064640 -1,26 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,092048 -1,08 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,095525 -1,02 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,055587 -0,96 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018995 -0,67 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022241 -0,35 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009972 -0,27 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010097 -0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010140 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,027096 -0,86 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,077611 -0,79 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,055196 -0,67 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,101783 -0,62 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,037600 -0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032505 -1,40 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,073665 -1,31 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,104067 -1,10 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,134012 -1,05 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,186529 -1,02 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028509 -1,74 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049964 -0,91 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070658 -0,82 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029014 -0,72 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,041758 -0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,043484 -0,57 NN Hay. Em. Altın EYF 0,026974 -0,57 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,043497 -0,57 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,042530 -0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,044871 -0,56 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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