Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,53 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF", yüzde 0,52 ile "HEM Hisse Senedi EYF" ve "VEM Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,100145 -0,53 HEM Hisse Senedi EYF 0,027989 -0,52 VEM Hisse Senedi EYF 0,109365 -0,52 ZEM Hisse Senedi EYF 0,029058 -0,51 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,033023 -0,50 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032881 -0,49 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,086747 -0,49 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,144041 -0,48 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,049149 -0,46 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,037436 -0,45 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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