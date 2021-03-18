Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,63 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,13 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,02 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,054846
|-1,63
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,129792
|-1,13
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020669
|-1,02
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,041920
|-0,91
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032659
|-0,91
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,029122
|-0,91
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,104795
|-0,87
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,187787
|-0,87
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050037
|-0,82
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,068731
|-0,81
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi