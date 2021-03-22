Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,37 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 0,36 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,28 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019850
|0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019664
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081393
|0,28
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,078581
|0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037228
|0,23
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,065210
|0,23
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,034238
|0,22
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,035071
|0,21
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,052004
|0,21
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,078758
|0,21
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi