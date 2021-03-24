Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,71 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 2,52 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve yüzde 2,15 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019301
|2,71
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,055654
|2,52
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,033202
|2,15
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038067
|1,38
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026478
|1,37
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,045527
|1,10
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,064536
|1,02
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,030423
|0,83
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,038558
|0,74
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,063799
|0,72
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi