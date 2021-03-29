BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,062270 -0,01 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,076294 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,065234 -1,64 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,053524 -1,32 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,029551 -0,88 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,033671 -0,83 VEM Hisse Senedi EYF 0,098072 -0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019321 -0,72 HEM Dinamik Değişken EYF 0,023752 -0,71 VEM Dinamik Değişken EYF 0,069587 -0,71 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017039 -0,43 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017208 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027264 -0,16 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039197 -0,16 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028988 -0,10 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,028295 -0,08 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047024 -0,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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