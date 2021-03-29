BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,062270
|-0,01
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,076294
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,065234
|-1,64
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,053524
|-1,32
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,029551
|-0,88
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,033671
|-0,83
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,098072
|-0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019321
|-0,72
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,023752
|-0,71
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,069587
|-0,71
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017039
|-0,43
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017208
|-0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027264
|-0,16
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039197
|-0,16
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028988
|-0,10
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,028295
|-0,08
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047024
|-0,08
Kaynak: AA
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