BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034661 -0,54 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,075886 -0,53 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,073350 -0,50 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,070579 -0,43 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033314 -0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,053520 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016972 -1,37 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016810 -1,34 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017544 -1,22 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,018454 -0,85 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017354 -0,85 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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