Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 1,19 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,94 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017533
|1,26
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017362
|1,19
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,019965
|0,94
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,017304
|0,92
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018039
|0,89
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,018645
|0,88
|Anadolu Hayat Em. Stand. EYF
|0,039168
|0,83
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,018922
|0,78
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019657
|0,77
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,171876
|0,76
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi