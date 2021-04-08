Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,45 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,39 ile "VEM Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,38 ile "ZEM Hisse Senedi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019814
|-1,45
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,101374
|-0,39
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,026943
|-0,38
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,025927
|-0,37
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,034360
|-0,37
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,071697
|-0,35
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,024464
|-0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,058004
|-0,29
|ZEM Değişken EYF
|0,024961
|-0,28
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,034615
|-0,25
Kaynak: AA
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