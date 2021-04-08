Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,45 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,39 ile "VEM Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,38 ile "ZEM Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019814 -1,45 VEM Hisse Senedi EYF 0,101374 -0,39 ZEM Hisse Senedi EYF 0,026943 -0,38 HEM Hisse Senedi EYF 0,025927 -0,37 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,034360 -0,37 VEM Dinamik Değişken EYF 0,071697 -0,35 HEM Dinamik Değişken EYF 0,024464 -0,35 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,058004 -0,29 ZEM Değişken EYF 0,024961 -0,28 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034615 -0,25 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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