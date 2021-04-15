En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,83 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,68 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,47 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,050669 -1,83 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,030559 -0,68 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,035851 -0,47 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,077927 -0,46 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,058318 -0,42 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,048621 -0,41 VEM Altın Katılım EYF 0,050499 -0,40 ZEM Altın Katılım EYF 0,048391 -0,39 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015369 -0,39 HEM Altın Katılım EYF 0,029845 -0,38 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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