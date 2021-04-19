Son dakika: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,83 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", yüzde 1,19 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Garanti Em. Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048692 2,83 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029736 1,19 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,052771 1,19 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049459 1,19 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,046848 1,18 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,047911 1,18 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,015972 1,17 VEM Altın Katılım EYF 0,051048 1,14 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,050764 1,14 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,047109 1,13 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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