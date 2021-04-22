Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,90 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,30 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,29 ile "VEM Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,050986 1,90 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050053 1,30 VEM Altın Katılım EYF 0,051983 1,29 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030272 1,25 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048772 1,25 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047688 1,25 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,016256 1,25 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045701 1,25 ZEM Altın Katılım EYF 0,049773 1,25 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050348 1,25 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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