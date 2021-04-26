Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,103819 1,62 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,100094 1,59 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,058856 1,46 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,056726 1,33 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,104493 1,30 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010108 1,29 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019033 1,27 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022944 1,04 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010313 0,79 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010375 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,059159 3,00 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,051996 1,98 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,065511 1,49 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,050236 1,41 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,027707 1,33 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019776 1,97 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,145661 1,73 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,112221 1,67 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,200920 1,66 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,125648 1,63 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,031427 1,57 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047011 1,32 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,066838 1,21 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038184 1,16 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026543 1,15 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051320 1,93 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030856 1,93 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048605 1,92 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049709 1,92 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,016568 1,92 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,068101 0,19 VEM Para Piyasası EYF 0,071100 0,19 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026949 0,19 HEM Para Piyasası EYF 0,025938 0,19 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,070478 0,18 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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