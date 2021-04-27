BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,104735
|0,88
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,100977
|0,88
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,096709
|0,43
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,079634
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,059101
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019280
|1,30
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010169
|0,60
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023058
|0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010342
|0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010395
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,034339
|2,44
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,058433
|2,37
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,095668
|2,23
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,139018
|2,12
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,030442
|2,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016166
|1,70
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,026582
|1,60
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,034294
|1,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,084086
|1,44
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,027537
|1,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068827
|2,98
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048403
|2,96
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027148
|2,28
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039053
|2,28
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028271
|1,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030872
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,048853
|0,01
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049716
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,068132
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,075673
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,074599
|0,04
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,032996
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024551
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi