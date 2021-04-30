Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,108053 0,49 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,099712 0,41 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,103391 0,41 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,115586 0,40 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,058294 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010169 0,41 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023014 0,26 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010343 0,22 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019204 0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010402 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,099838 1,27 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,099187 1,27 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067630 1,25 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034890 1,12 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,132846 1,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020214 1,17 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,085360 1,01 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,034799 1,00 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016447 0,90 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028140 0,79 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049135 0,91 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039706 0,86 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027609 0,86 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069804 0,81 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028434 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050328 0,11 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047661 0,10 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048741 0,10 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048775 0,10 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030288 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,074701 0,05 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,033038 0,04 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,075773 0,04 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,068214 0,04 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024581 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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