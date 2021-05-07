En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,22 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF", "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" ve "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,146245
|1,22
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,167311
|1,22
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,088071
|1,22
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,189512
|1,22
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,101298
|1,14
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,137044
|1,07
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,082536
|1,05
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,040958
|1,05
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,172002
|1,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,040762
|0,94
Kaynak: AA
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