En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,70 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,52 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020360
|1,70
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031483
|1,52
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052329
|1,52
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,050689
|1,51
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,055789
|1,51
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,016864
|1,50
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,049493
|1,50
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,050612
|1,50
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,015883
|1,48
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053598
|1,47
Kaynak: AA
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