Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,025413
|0,25
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF
|0,025203
|0,23
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,027662
|0,21
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,033993
|0,18
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,020730
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010516
|0,17
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023393
|0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010482
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010365
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,102885
|0,18
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,061685
|0,11
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,148259
|0,08
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,169577
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,192066
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,085282
|0,50
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,112651
|0,46
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015734
|0,43
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,036382
|0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,201511
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029116
|0,32
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021630
|0,17
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021303
|0,17
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,029362
|0,16
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015717
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|HEM Altın Katılım EYF
|0,032127
|0,06
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,052150
|0,05
|VEM Altın Katılım EYF
|0,054549
|0,05
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052501
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,047910
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,027205
|0,25
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,071145
|0,25
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,074424
|0,25
|HEM Para Piyasası EYF
|0,026185
|0,25
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,075318
|0,24
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi