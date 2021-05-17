Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

17.05.2021 14:31
Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0254130,25Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0254130,25
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0252030,23
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0276620,21
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0339930,18
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,0207300,17
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0105160,17
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0233930,15
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0104820,13
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0103650,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1028850,18
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0616850,11
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1482590,08
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1695770,07
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1920660,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0852820,50
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1126510,46
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0157340,43
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0363820,43
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2015110,42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0291160,32
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0216300,17
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0213030,17
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0293620,16
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0157170,15
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
HEM Altın Katılım EYF0,0321270,06
ZEM Altın Katılım EYF0,0521500,05
VEM Altın Katılım EYF0,0545490,05
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0525010,04
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0479100,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0272050,25
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0711450,25
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0744240,25
HEM Para Piyasası EYF0,0261850,25
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0753180,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Kazandıran Fonlar, Aviva, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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