Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,025413 0,25 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF 0,025203 0,23 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,027662 0,21 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,033993 0,18 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,020730 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010516 0,17 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023393 0,15 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010482 0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010365 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,102885 0,18 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,061685 0,11 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,148259 0,08 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,169577 0,07 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,192066 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,085282 0,50 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,112651 0,46 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015734 0,43 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,036382 0,43 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,201511 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029116 0,32 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021630 0,17 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021303 0,17 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,029362 0,16 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015717 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler HEM Altın Katılım EYF 0,032127 0,06 ZEM Altın Katılım EYF 0,052150 0,05 VEM Altın Katılım EYF 0,054549 0,05 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052501 0,04 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047910 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,027205 0,25 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,071145 0,25 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,074424 0,25 HEM Para Piyasası EYF 0,026185 0,25 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,075318 0,24 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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